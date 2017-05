Uporabniki eUprave odslej z vpogledom v prekrške iz policijske evidence

Ljubljana, 26. maja - Državni portal eUprava odslej registriranim uporabnikom omogoča vpogled v njihove lastne aktivne prekrške v evidencah policije. Državljan lahko tako vpogleda v vse podatke na zapisniku prekrška, od datuma in lokacije do podatkov v zvezi s postopkom in plačilom. Vsak državljan pa lahko vpogleda le v svoje podatke z uporabo digitalnega potrdila.