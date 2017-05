Policisti še vedno preverjajo okoliščine izginotja več let pogrešanih Danijela Kočevarja in Borisa Grebla

Koper, 26. maja - Koprski policisti več let pogrešanih 56-letnega Danijela Kočevarja in 62-letnega Borisa Grebla do danes še niso našli. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, še vedno preverjajo dejstva in okoliščine njunega izginotja. V četrtkovih hišnih preiskavah so sicer zasegli predmete in našli sledi, ki bi lahko pojasnili izginotje Kočevarja.