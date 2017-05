Slovenskim kegljačicam najmanj bron na SP

Karlsruhe, 26. maja - Na ekipnem svetovnem prvenstvu v nemškem Dettenheimu so slovenske kegljačice v četrtfinalu brez večjih težav nadigrale Italijanke z 8:0 (3625:3269) in si na ta način že zagotovile najmanj bronasto kolajno. Njihove polfinalne tekmice bodo zmagovalke dvoboja med Hrvaško in Madžarsko.