Nekdanji grški premier okreva po poškodbi v eksploziji

Atene, 26. maja - Nekdanji grški premier Lukas Papademos okreva po četrtkovem napadu s pisemsko bombo, v katerem je utrpel površinske poškodbe okončin in trebuha. Po kirurškem posegu je trenutno v stabilnem stanju in naj bi v dveh dneh zapustil bolnišnico. Policija sedaj preiskuje, kako je kljub poostrenim varnostnim ukrepom lahko prišlo do napada.