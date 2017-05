V novomeškem urgentnem centru izvedli evakuacijsko vajo za primer vnosa nevarnih kemičnih snovi

Novo mesto, 26. maja - V prostorih urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto so davi izvedli evakuacijsko vajo za primer kemijske oz. drugih nesreč. Vaja, ki je potekala ob predpostavki, da so v bolnišnici prejeli pismo s sumljivim prahom, je pokazala nezadostno opremljenost za take primere in nekaj pomanjkljivosti, ki jih nameravajo do prihodnje vaje odpraviti.