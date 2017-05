Trump odrinil črnogorskega premierja, da bi prišel v ospredje

Bruselj, 26. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek v Bruslju na srečanjih z voditelji in na vrhu zveze Nato pritegnil pozornost z več dejanji in besedami, za enega najbolj odmevnih v medijih in na družbenih omrežjih pa se je izkazal posnetek, na katerem odrine črnogorskega premierja Duška Markovića in se postavi v ospredje.