Računsko sodišče Občini Metlika izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 26. maja - Računsko sodišče je Občini Metlika za poslovanje v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je sodišče ugotovilo nepravilnosti pri pripravi proračuna, javnih naročilih in dodeljevanju tekočih transferov na področju športa in kulture. Odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile nepravilnosti odpravljene že med revizijskim postopkom.