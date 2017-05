Nafta po četrtkovem strmoglavljenju ponovno nekoliko dražja

Singapur, 26. maja - Potem ko so v četrtek cene nafte strmoglavile za skoraj pet odstotkov, se danes spet nekoliko pobirajo. Vlagatelji so razočarani, da se članice Opeca niso odločile za večje zmanjšanje proizvodnje nafte, kar bi hitreje uravnovesilo proizvodnjo in povpraševanje po črnem zlatu.