Nemiri prekinili prvenstveno tekmo na Nizozemskem

Maastricht, 26. maja - Razgrajanje navijačev je bilo sinoči krivo, da so morali tekmo za obstanek v nizozemskem nogometnem prvenstvu prekiniti. Pomerili sta se ekipi Maastrichta in Roda Kerkrade, navijači obeh moštev pa so ob polčasu začeli razgrajati, pri čemer so tudi vdrli na igralno površino. Drugi polčas se je tako začel z zamudo.