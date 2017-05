V finalu lige NBA še tretjič zapored Cleveland in Golden State

Boston, 26. maja - Košarkarji Cleveland Cavaliers so se uvrstili v veliki finale lige NBA, potem ko so v finalu vzhodne konference v boju na štiri zmage slavili s 4:1. Na peti tekmi dvoboja so proti domačim Boston Celtics zmagali s 135:102. V finalu se bodo branilci naslova po letih 2015 in 2016 še tretjič zapored pomerili z zmagovalci zahoda, Golden State Warriors.