V Celju navkljub igralskemu eksodusu načrtujejo velike stvari

Ljubljana, 26. maja - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili v tej sezoni daleč pred vsemi. Svojo prevlado so najprej dokazali aprila, ko so v velikem slogu osvojili pokalno lovoriko, v končnici domačega prvenstva pa so izkoristili številne težave svojih največjih tekmecev iz Velenja, ki so v tej sezoni pogrnili na celi črti na domačem in mednarodnem prizorišču.