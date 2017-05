Protestniki zablokirali križišče pred sedežem Nata

Bruselj, 25. maja - Nekaj deset protestnikov je danes tik pred začetkom vrha zveze Nato v Bruslju in pred prihodom ameriškega predsednika Donalda Trumpa zablokiralo križišče pred sedežem Nata, kjer bo potekalo zasedanje. Protestniki so se medsebojno povezali in se ulegli na cesto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.