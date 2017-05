Med protesti v Venezueli aretirali več kot 2800 ljudi

Caracas, 25. maja - V protestih proti venezuelski vladi, ki trajajo že več tednov, so aretirali 2815 ljudi, je sporočila nevladna organizacija za človekove pravice Foro Penal Venezolano. 1240 ljudi je po njihovih podatkih še vedno v priporu, 341 so jih poslali na vojaško sodišče, 178 pa so jih zaprli.