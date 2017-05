Številni udeleženci na Slovenskih in hrvaških dnevih investitorjev v Zagrebu

Zagreb, 25. maja - V Zagrebu so se začeli 4. Slovenski in hrvaški dnevi investitorjev. Vzdušje in število srečanj na letošnjem dogodku spominja na podobne konference veliko večjih trgov, kot sta slovenski in hrvaški, je ocenila predsednica uprave zagrebške borze Ivana Gažić. Dogodka se letos udeležuje 30 investicijskih družb in bank ter 56 vlagateljev in analitikov.