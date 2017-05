Na posvetu v Mariboru o muzejski pedagogiki

Maribor, 26. maja - Skupnost muzejev Slovenije skupaj z Zavodom RS za šolstvo in zavodom EDUCA izobraževanja danes in v soboto v Mariboru pripravlja prvi nacionalni strokovni posvet na temo muzejske pedagogike. S srečanjem želijo dvigniti kakovost muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter navezati nova sodelovanja med vrtci, šolami, muzeji in galerijami.