Današnji zastoj na primorski avtocesti eden najdaljših na slovenskih avtocestah doslej

Ljubljana, 25. maja - Današnji zastoj ob jutranji prometni nesreči na avtocesti pri Vrhniki, ko je bila kolona dolga tudi 24 kilometrov, je bil eden daljših, kar jih beležijo na Darsu. Zastoji so zaradi radovednežev nastajali tudi v nasprotni smeri vožnje. Dars tokrat ni postavil zastorov, da bi to preprečil, ker so deli poškodovanih vozil ležali po celotnem vozišču.