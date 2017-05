Primorske novice: Kriminalisti preverjali Popovičeva zdravniška opravičila

Koper, 25. maja - Po informacijah Primorskih novic so kriminalisti v sredo na koprski občini preverjali domnevno sporna zdravniška opravičila, s katerimi se koprski župan Boris Popovič in direktorica občinske uprave Sabina Mozetič opravičujeta na sodišču. Na policiji pa naj bi bil tudi zdravnik, ki je opravičila izdal, so poročale Primorske novice.