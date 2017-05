Ob zaključku programa Varno na kolesu podelili nagrade osnovnošolcem

Ljubljana, 25. maja - Ob zaključku programa Varno na kolesu so danes podelili nagrade sodelujočim osnovnošolcem in razglasili zmagovalno šolo razpisa. Program letos obeležuje petletnico, v tem obdobju pa je povezal že več kot 250 različnih osnovnih šol in več kot 10.000 mladim kolesarjem omogočil varno izkušnjo s prvim resnim prehodom v cestni promet.