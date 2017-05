Študija: Učenje branja v obdobju odraslosti preoblikuje možgane

Miami, 25. maja - Indijski raziskovalci so med preučevanjem žensk, ki so se učile brati v odboju odraslosti, ugotovili, da se človeški možgani lahko reorganizirajo in preoblikujejo. Na začetku študije večina žensk ni znala prebrati niti besede svojega maternega jezika. Po šestih mesecih učenja so ženske dosegle osnovno pismenost.