Slovenski raziskovalci z odkritjem, pomembnim za razumevanje imunskega odziva

Ljubljana, 26. maja - Raziskovalci odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu so prišli do pomembnega odkritja, s katerim so doprinesli k razumevanju mehanizma aktivacije imunskega odziva. Odkritje, ki prinaša pomembne izboljšave v razvoj sodobnih cepiv in imunoterapijo raka, so objavili v majski izdaji revije Nature Communications.