Delo: Učinkoviti flop (25. 5.)

Ljubljana, 24. maja - "Brez panike," so zagotavljali predstavniki državnih ustanov že dan po požaru v Kemisu. Ljudem pa je bilo slabo, bolela jih je glava, na jeziku so imeli kovinski okus. Iz tega se je rodilo nezaupanje ljudi v državne ustanove. Opozorila, da je bolje ostati doma, so prišla pozneje, v Delu piše Borut Tavčar.