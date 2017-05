POPRAVEK: Državni zbor v drugi obravnavi potrdil zakon o športu, dokončno odločanje 30. maja (krajše)

 vsebina sklepa v naslovu in 1. odstavku

Ljubljana, 24. maja - Poslanci državnega zbora so po ponedeljkovi drugi obravnavi novega zakona o športu, ki nadomešča prejšnjega iz leta 1998, danes s 54 glasovi za in sedmimi proti sklenili, da bodo tretjo obravnavo opravili na potekajoči seji, in sicer 30. maja. Sprejeli so tudi nekaj koalicijskih dopolnil, opozicijska pa niso dobila podpore.