Poslanci podprli ponovno točenje alkohola na športnih prireditvah

Ljubljana, 24. maja - Poslanci so s 40 glasovi za in 20 proti podprli novelo zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem (SMC). Z novelo bo ponovno mogoče točenje alkohola na športnih prireditvah.