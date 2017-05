Umetniki obsodili racijo v priznanem moskovskem teatru

Moskva, 24. maja - Ugledni ruski umetniki so danes obsodili racijo, ki so jo v torek zaradi domnevne goljufije izvedli preiskovalci v priznanem moskovskem gledališču Gogolj Center in na domu umetniškega direktorja Kirila Serebrenikova. Preiskali so gledališče, podprto od države, in direktorjevo stanovanje, pri tem pa ustavili vaje in zasegli telefone igralcev.