Po šestih letih se v Križanke vrača Đorđe Balašević

Ljubljana, 25. maja - V Ljubljani bo drevi nastopil Đorđe Balašević, ki velja za enega najbolj prepoznavnih kantavtorjev nekdanjega jugoslovanskega prostora. Po razprodani zagrebški in beograjski areni decembra lani se pevec, znan po skladbah, kot so Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neki novi klinci, Prva ljubav in Odlazi cirkus, po šestih letih vrača v Križanke.