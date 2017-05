Koalicija po oceni Kustec Lipicerjeve bliže rešitvam o obrambnih zakonih in demografskem skladu

Ljubljana, 24. maja - Koalicijski partnerji so danes spregovorili o obrambnih temah in o zakonu o demografskem skladu. Pri obeh temah je potekala kar obsežna izmenjava mnenj, pri čemer pa vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer ocenjuje, da so se izjemno približali rešitvam. Glede demografskega sklada je podobno oceno podal tudi premier Miro Cerar.