V Osnovni šoli Dolenjske Toplice uspešni pri odpravljanju težav z radonom

Dolenjske Toplice, 24. maja - V Osnovni šoli Dolenjske Toplice, v pritličju katere so pred letom izmerili prisotnost škodljivega radona nad dovoljeno mejo, so zadovoljni z rezultati nedavno opravljene sanacije prvih treh prostorov. S podvrtavanjem pod tlaki bodo zato med počitnicami nadaljevali in približno 20.000 evrov vredno sanacijo končali do začetka novega šolskega leta.