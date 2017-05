Sodba v zadevi Istrabenz tik pred zastaranjem postala pravnomočna

piše Janja Zalar

Ljubljana, 24. maja - Višje sodišče v Ljubljani je le tri tedne pred zastaranjem potrdilo prvostopenjsko sodbo v zadevi Istrabenz in nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja za pet let poslalo v zapor. Odvetniki, ki so sodbo prejeli danes, že napovedujejo zahteve za varstvo zakonitosti, na tožilstvu pa jo vidijo kot pomemben premik in znak javnosti.