Koalicija po oceni Kustec Lipicerjeve bliže rešitvam o obrambnih zakonih in demografskem skladu

Ljubljana, 24. maja - Koalicijski partnerji so danes spregovorili o obrambnih temah in o zakonu o demografskem skladu. Pri obeh temah je potekala kar obsežna izmenjava mnenj, pri čemer pa vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer ocenjuje, da so se izjemno približali rešitvam. Dokončne dogovore pa naj bi po njenih pričakovanjih oblikovali prihodnji teden.