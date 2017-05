Na shodu zahtevali vrnitev dečkov iz Velenja starim staršem

Ljubljana, 23. maja - Odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev je na shodu za spoštovanje človekovih pravic vnukov in starih staršev ponovno zahteval vrnitev dečkov iz Velenja njunim starim staršem. Kot so dejali, danes namreč mineva leto od sobe mariborskega upravnega sodišča, "ki je prvo spregovorilo o poseganju v človekovo pravico do družinskega življenja".