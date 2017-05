Šolski založniki svarijo pred znižanjem standarda učbenikov v osnovnih šolah

Ljubljana, 23. maja - Predstavniki šolskih založnikov so na današnji novinarski konferenci vnovič ocenili, da ministrstvo za izobraževanje za učna gradiva in obnovo učbeniških skladov namenja premalo sredstev. Posledično bo zamenjava učbenikov v skladih mogoča v povprečju na vsakih sedem let, kakovost učbenikov in standard učenja pa lahko pade, opozarjajo.