Ramljak spodbija anekse k zaposlitvam treh nekdanjih vodilnih v Agrokorju

Zagreb, 23. maja - Izredni pooblaščenec za Agrokor Ante Ramljak je danes na zagrebškem sodišču, pristojnem za gospodarske zadeve, vložil zahtevo za razveljavitev aneksov k pogodbam o zaposlitvi treh nekdanjih članov uprave, Ivico in Anteja Todorića ter Ivana Crnjca. V Agrokorju so pojasnili, da so ti potencialno škodljivi za koncern.