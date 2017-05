Na Ljubljanskem gradu razstava Plečnik nad mestom

Ljubljana, 24. maja - Na Ljubljanskem gradu bodo v Kazematah odprli razstavo Plečnik nad mestom, ki bo predstavila uresničene in neuresničene načrte arhitekta Jožeta Plečnika na Grajskem griču. Poleg načrtov, fotografij in videa bodo na ogled stoli s praškega gradu, Plečnikovo svetilka in klop ter maketa Plečnikovega načrta za slovenski parlament iz leta 1947.