Predlogu zakona o probaciji se obeta podpora

Ljubljana, 22. maja - Državni zbor je opravil razpravo o predlogu zakona o probaciji, s katerim želi vlada celovito urediti izvajanje alternativnih oblik kaznovanja storilcev kaznivih dejanj. V koaliciji so napovedali, da bodo glasovali za predlog zakona, medtem ko so mu podporo odrekli v SDS, NSi in NP. V ZL podporo predlogu pogojujejo s podporo njihovemu dopolnilu.