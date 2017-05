Pred prenovo novomeškega mestnega jedra potrebne celovite arheološke raziskave

Novo mesto, 22. maja - Na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), kjer so danes predstavili izide marčnih predhodnih arheoloških raziskav in sondiranj na novomeškem Glavnem trgu in v nekaterih okoliških ulicah, so za jesen napovedali njihovo nadaljevanje. Za navedena območja menijo, da potrebujejo celovite arheološke raziskave.