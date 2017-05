Koper, 23. maja - Luka Koper praznuje 60 let. 23. maja 1957 so namreč ustanovili Pristanišče Koper. Edino slovensko trgovsko pristanišče v zadnjih letih povečuje rast pretovora in prihodkov, slovensko "okno v svet" pa je tudi vse pomembnejše za srednjeevropske trge. Za nadaljnji razvoj Luke bo ključna izvedba naložb, kot sta drugi tir in podaljšanje prvega pomola.