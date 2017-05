Kitajci bodo sodelovali z Volkswagnom pri električnih vozilih

Šanghaj, 22. maja - Kitajski organi so družbi Jianghuai Automobile Co. (JAC) odobrili ustanovitev skupnega podjetja z nemškim Volkswagnom, vrednega 734 milijonov dolarjev, v okviru katerega nameravata kitajska in nemška družba letno proizvesti 100.000 električnih vozil, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.