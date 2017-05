Prihaja drugi del filmskega muzikala Mamma Mia!

Los Angeles, 22. maja - Eden najuspešnejših filmskih muzikalov vseh časov Mamma Mia!, ki je bil posnet po gledališkem muzikalu in taktih večnih klasik skupine ABBA, bo julija 2018 dobil nadaljevanje. V filmu Mama Mia: Here We Go Again!, postavljenem na grški otok Kalokairi, bo v eni od glavnih vlog ponovno nastopila Meryl Streep, navaja filmski portal Variety.