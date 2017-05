V jugovzhodni Sloveniji lani vnovič poslovali nad državnim povprečjem

Novo mesto, 22. maja - Gospodarske družbe jugovzhodne Slovenije so podobno kot prejšnja leta tudi lani poslovale nad državnim povprečjem in večji delež prihodkov ustvarile z izvozom. V povprečju so bile tudi manj zadolžene, imele so boljšo sestavo virov sredstev, hkrati pa so ustvarile 300 milijonov evrov neto čistega dobička in pri tem zabeležile 10-odstotno rast.