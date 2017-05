Anketa Dela: Največ težav z lojalnostjo volivcev ima SMC

Ljubljana, 22. maja - Več kot polovica vprašanih v tokratni anketi Dela je prepričanih oz. se jim zdi verjetno, da SDS z Janezom Janšo ne more več priti na oblast in sestaviti vlade, medtem ko jih 37 odstotkov meni, da se bo to zgodilo. Največjo težavo z lojalnostjo volivcev ima SMC, medtem ko bi SDS in SD volilo 78 odstotkov njihovih podpornikov, je pokazala anketa.