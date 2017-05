S pisanjem z roko bodo poudarjali pomen razvoja fine motorike

Ljubljana/Ajdovščina, 22. maja - V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo danes potekala tudi akcija Radi pišemo z roko. Ta mlajše in starejše osvešča o pomenu pisanja z roko in vplivu, ki ga ima na razvoj fine motorike. Osrednji dogodek bo potekal v Ajdovščini, kjer bodo mlajši in starejši občani tamkajšnjemu županu izročili 1500 ročno napisanih sporočil.