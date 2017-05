Pahor podelil odlikovanja ameriškim vojakom, ki so reševali ponesrečene na ladji Tamar

New York, 21. maja - Predsednik Borut Pahor je pripadnikom 102. bojne padalske enote in 103. reševalne eskadrilje 106. polka letalske narodne garde New York v prostorih slovenske misije pri ZN v New Yorku vročil medalji za zasluge na vojaškem področju za pogumno, strokovno in človekoljubno reševalno akcijo ponesrečencev na slovenski tovorni ladji Tamar.