Papež imenoval pet novih kardinalov

Vatikan, 21. maja - Papež Frančišek je danes sporočil, da namerava prihodnji mesec na posebni slovesnosti umestiti pet novih kardinalov iz Malija, Španije, Švedske, Laosa in El Salvadorja. Umestil jih bo na zboru kardinalov junija. Ker so vsi mlajši od 80 let, so hkrati tudi elektorji, katerih naloga je tudi izvolitev papežev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.