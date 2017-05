Alpina obeležila 70-letnico delovanja

Žiri, 20. maja - Žirovska Alpina beleži 70 let delovanja. Ob tej priložnosti so v petkovih poznih popoldanskih urah pripravili slovesnost, ki se je je udeležil tudi predsednik DZ Milan Brglez, manjkala pa nista niti biatlonca Jakov Fak in Klemen Bauer, ki v Alpinini obutvi že več let dosegata izjemne športne uspehe na svetovnih tekmovanjih.