Janša na kongresu v Mariboru po še en mandat predsednika SDS

Maribor, 20. maja - Okoli 750 delegatov in več kot 150 domačih in tujih gostov, med katerimi pričakujejo tudi madžarskega premierja Viktorja Orbana, je v Mariboru začelo 11. kongres SDS. Janez Janša, ki stranko vodi od leta 1993 in ga odtlej na kongresih nihče ni izzval, je pričakovano tudi danes edini kandidat za vodenje stranke v prihodnje.