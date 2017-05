Postojnsko jamo podaljšali za 220 metrov

Postojna, 21. maja - V družbi Postojnska jama so se razveselili odkritja jamarskih potapljačev, ki so jamski sistem podaljšali za 220 metrov. Ta bo tako po novih načrtih znašal 24.340 metrov, če jamarji raziskovalci že v naslednjih dneh znova ne najdejo česa novega, je za STA povedal predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj.

Jamarska potapljača Igor Vrhovec iz ljubljanskega Jamarskega kluba Železničar in Sebastjan Gantar Jamarskega društva Rakek sta letošnjega 13. aprila po dveh urah potopa zaplavala iz reke Pivke z novico o odkritju, na katerega so čakali kar 45 let. Potapljača sta s potopom in opravljenimi meritvami po naravni poti povezala dve jami Postojnskega jamskega sistema - Pivko jamo in Magdaleno jamo, ki sta bili do tega potopa povezani le po umetnem rovu skozi Črno jamo.

Povezavo po naravni pot med jamama so jamarji poskušali vzpostaviti že leta 1972. Preplavali so dva sifona, a poti naprej niso našli, zato je bil Zvezni sifon doslej dolg le 400 metrov in se je na načrtu jame slepo končal. Raziskovalna ekipa je letos sklenila, da bo znova pogledala v rove, ki so bili začrtani leta 1973 in jih poskusila podaljšati.

13. aprila so bili pogoji za potop idealni, tako vidljivost kot nivo vode, zato sta se potapljača potopila v Zvezni sifon. Potop je potekal brez težav, vidljivost je bila tri metre, kar je v jamarskem žargonu super, skozi poti reke Pivke sta se prebijala v družbi človeških ribic.

Prvi in drugi sifon sta iz načrtov že poznala, a sledila sta reki in prva na svetu prodrla skozi zračni žep v še popolnoma nedotaknjeni tretji sifon, ki ju je pripeljal naravnost v Magdaleno jamo.

Zvezni sifon je doslej meril 382 metrov, po zadnjem potopu je dolg 422 metrov in globok 17 metrov. To pomeni dodatnih 40 metrov k že obstoječemu 24.120 metrov dolgemu sistemu Postojnske jame.

Ker to ni edino raziskovalno delo ekipe, ki dela na povezovanju Postojnske in Planinske jame ter posledično na podaljševanju najbolj znanega jamskega sistema v Sloveniji, se nove številke in dolžine nabirajo tudi drugod. Postojnski jamski sistem je tako po dveh letih znova daljši za skupno 220 metrov in bo v novih načrtih znašal 24.340 metrov.

Postojnski jamski sistem je sistem podzemnih rovov, ki jih je ustvarila in jih povezuje reka Pivka. Po trenutnih podatkih je sistem še vedno uradno dolg 24.120 metrov, sestavlja pa ga pet jam. Največja med njimi je svetovno znana Postojnska jama.

Znano je, da reka Pivka povezuje tudi Planinsko in Postojnsko jamo, a zaradi težavnosti, ki jo predstavlja jamsko potapljanje, jami uradno še nista povezani. Ravno te zahtevne naloge se je lotila raziskovalna ekipa 20 do 30 jamarjev iz treh klubov in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki jo podpira podjetje Postojnska jama.

"Njihovo delo prinaša vedno nova odkritja našega znamenitega sistema - leta 2015 so raziskovalci jamo podaljšali za kar 3,5 kilometra, letos so povezali Pivko in Magdaleno jamo, v nadaljevanju proti Planinski jami so tako letos odkrili novih 180 metrov," je povedal Batagelj.

Ugotovili so tudi, da so potrebne nove meritve Magdalene jame, ter odkrili obetavno povezavo z jamo Lekinko.

"Vsako odkritje v Postojnski jami je izjemnega pomena za razumevanje neverjetnega podzemnega krasa, ki je kljub stoletjem raziskovanja še vedno uganka in nas ob vsakem novem odkritju vedno znova navdušuje," je še dejal Batagelj.