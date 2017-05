Otroci se bodo zabavali na prireditvi V naravo z glavo

Ljubljana, 20. maja - V ljubljanskih parkih Tivoli in Špica bo danes precej živahno. Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) tam pripravlja zdaj že tradicionalno prireditev V naravo z glavo, na kateri bodo najmlajši in tudi malo starejši lahko sodelovali v aktivnostih, ki jih center izvaja na počitniških taborih, enodnevnih programih in šoli v naravi.