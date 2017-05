V Turčiji se nadaljuje posredovanje proti opozicijskim medijem

Ankara, 19. maja - Turške oblasti so danes izdale naloge za preiskavo in zasego imetja lastnika opozicijskega dnevnika Sozcu Buraka Akbayja in trojice njegovih zaposlenih. Obtoženi so, da so povezani z gibanjem islamističnega pridigarja Fethullaha Gülena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.