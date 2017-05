S posodobitvijo aplikacije Erar do bolj učinkovite uporabe

Ljubljana, 20. maja - V zadnjem mesecu so posodobili spletno orodje za spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja Erar, so sporočili s Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). S prenovljenim iskalnikom lahko uporabnik prejemnika in plačnika sedaj išče tudi po matični številki, optimizirane so tudi iskalne poizvedbe in izboljšani grafični prikazi transakcij.