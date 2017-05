Svetovni dan meroslovja letos posvečen transportu

Ljubljana, 20. maja - Danes obeležujemo svetovni dan meroslovja. Na ta dan leta 1875 je bila namreč podpisana metrska konvencija in ustanovljen mednarodni urad za uteži in mere v Parizu, hkrati pa so bili vzpostavljeni osnovni pogoji za poenotenje merskih enot in mednarodno primerljivost merjenj. Letošnji svetovni dan je posvečen meritvam za transport.